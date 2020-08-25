Стан Тимошенко "стабільно важкий", її підключили до апарата штучного дихання (оновлено)
Стан Тимошенко "стабільно важкий", її підключили до апарата штучного дихання (оновлено)
Лукашенко в бронежилеті та зі зброєю прилетів у свою резиденцію в Мінську
Лукашенко в бронежилеті та зі зброєю прилетів у свою резиденцію в Мінську
Ветерани провели Марш незалежності у Києві
Ветерани провели Марш незалежності у Києві
Зеленський зібрав чотирьох президентів на "лінійці честі та пам’яті"
Зеленський зібрав чотирьох президентів на "лінійці честі та пам’яті"
Зеленський попросив "не плутатись під ногами" тих, хто мав шанс розбудувати Україну
Зеленський попросив "не плутатись під ногами" тих, хто мав шанс розбудувати Україну
На урочистостях до Дня Незалежності виступила Сердючка на даху вагона
На урочистостях до Дня Незалежності виступила Сердючка на даху вагона
Німецькі лікарі підтвердили, що Навального отруїли (оновлено)
Німецькі лікарі підтвердили, що Навального отруїли (оновлено)
"Океан Ельзи" та "Бумбокс" не дозволяли використовувати свої пісні на концерті до Дня Незалежності
"Океан Ельзи" та "Бумбокс" не дозволяли використовувати свої пісні на концерті до Дня Незалежності
Музикант Положинський відмовився від ордена "За заслуги"
Музикант Положинський відмовився від ордена "За заслуги"
ГоловнаСпорт

Президент "Динамо" назвав преміальні за матч з "Шахтарем"

Сьогодні відбудеться поєдинок за Суперкубок.

Президент "Динамо" назвав преміальні за матч з "Шахтарем"
Ігор Суркіс
Фото: dynamomania.com

Президент "Динамо" Ігор Суркіс поділився очікуваннями від наступного матчу киян з "Шахтарем" за Суперкубок України.

"Наступна гра - за Суперкубок. Але вона не найважливіша у нас. Чому? Тому що стоїть завдання потрапити в Лігу чемпіонів, і все для цього робиться", - цитує Суркіса dynamomania.com.

"Потрібні здорові люди. Так сталося, що низка травм у нас ще з минулого сезону. Можливо, це і пандемія позначилася. В інших європейських командах теж багато травм. А травми все м'язові - там порвався, там не розтягнувся. Будемо сподіватися, що все скоро відновляться, і буде повний порядок", - зазначив президент "Динамо".

При цьому Суркіс відповів на питання про суму призових за матч з "гірниками".

"Не можу сказати, що вони будуть якісь особливі. Вони будуть такими, як завжди. Все прописано в контрактах", - уточнив Суркіс.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також