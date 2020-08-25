Президент "Динамо" назвав преміальні за матч з "Шахтарем"

Президент "Динамо" Ігор Суркіс поділився очікуваннями від наступного матчу киян з "Шахтарем" за Суперкубок України.

"Наступна гра - за Суперкубок. Але вона не найважливіша у нас. Чому? Тому що стоїть завдання потрапити в Лігу чемпіонів, і все для цього робиться", - цитує Суркіса dynamomania.com.

"Потрібні здорові люди. Так сталося, що низка травм у нас ще з минулого сезону. Можливо, це і пандемія позначилася. В інших європейських командах теж багато травм. А травми все м'язові - там порвався, там не розтягнувся. Будемо сподіватися, що все скоро відновляться, і буде повний порядок", - зазначив президент "Динамо".

При цьому Суркіс відповів на питання про суму призових за матч з "гірниками".

"Не можу сказати, що вони будуть якісь особливі. Вони будуть такими, як завжди. Все прописано в контрактах", - уточнив Суркіс.