Стан Тимошенко "стабільно важкий", її підключили до апарата штучного дихання (оновлено)
Стан Тимошенко "стабільно важкий", її підключили до апарата штучного дихання (оновлено)
Лукашенко в бронежилеті та зі зброєю прилетів у свою резиденцію в Мінську
Лукашенко в бронежилеті та зі зброєю прилетів у свою резиденцію в Мінську
Ветерани провели Марш незалежності у Києві
Ветерани провели Марш незалежності у Києві
Зеленський зібрав чотирьох президентів на "лінійці честі та пам’яті"
Зеленський зібрав чотирьох президентів на "лінійці честі та пам’яті"
Зеленський попросив "не плутатись під ногами" тих, хто мав шанс розбудувати Україну
Зеленський попросив "не плутатись під ногами" тих, хто мав шанс розбудувати Україну
На урочистостях до Дня Незалежності виступила Сердючка на даху вагона
На урочистостях до Дня Незалежності виступила Сердючка на даху вагона
Німецькі лікарі підтвердили, що Навального отруїли (оновлено)
Німецькі лікарі підтвердили, що Навального отруїли (оновлено)
"Океан Ельзи" та "Бумбокс" не дозволяли використовувати свої пісні на концерті до Дня Незалежності
"Океан Ельзи" та "Бумбокс" не дозволяли використовувати свої пісні на концерті до Дня Незалежності
Музикант Положинський відмовився від ордена "За заслуги"
Музикант Положинський відмовився від ордена "За заслуги"
ГоловнаСпорт

Зінченко на своєму весіллі довелося вибачатися перед Гвардіолою за слова дружини

Влада розкритикувала тактику Хосепа на матч ЛЧ з "Ліоном".

Зінченко на своєму весіллі довелося вибачатися перед Гвардіолою за слова дружини
Олександр і Влада Зінченко
Фото: Instagram

Український легіонер "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко публічно вибачився перед наставником "городян" Хосепом Гвардіолою після публікації чергової серії відеоблогу дружини Зінченко і провідною ТК "Футбол" Влади Седан.

У відео дівчина поклала провину за програш "МанСіті" від "Ліона" в чвертьфіналі Ліги чемпіонів (1:3) безпосередньо на головного тренера манкуніанської команди.

"Може бути, я не можу це висловлювати, проте, м'яко кажучи, щоб не матюкатися, це повний прокол Гвардіоли. Навіщо випускати три центрбека, коли самі гравці беруться за голову? У мене немає слів, погляньте, який склад, які люди там грають. Одна справа вилетіти від "Баварії", інше - від "Ліона", - підсумувала Влада.

Через пару днів після публікації відео, Зінченко приніс вибачення за вираження своєї дружини і підкреслив, що це були лише її емоції після матчу.

"Моя дружина - і журналіст, і вболівальник. У відео - її емоції відразу після матчу. Напевно, вона не повинна була постити це в соціальних мережах. Але Влада не намагалася висловити журналістську думку про тренера - вона просто висловила розчарування в якості вболівальниці", - написав Олександр в Instagram.

Я пишу цей [лист] прямо з нашого весілля замість того, щоб насолоджуватися цим незабутнім моментом. Сподіваюся на ваше розуміння", - підсумував гравець збірної України.

Олександр Зінченко
Фото: Instagram
Олександр Зінченко

Відзначимо, що Олександр і Влада розписалися ще 12 березня в Лондоні в посольстві України у Великобританії. Однак карантин не дозволив молодій парі провести справжнє весілля, яке було перенесено на 24 серпня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також