Фото: EPA/UPG Райан Гіггз і Криштіану Роналду

Екс-форвард "Манчестер Юнайтед" Криштіану Роналду планує відкрити розкішний готель вартістю 27 млн фунтів з видом на сади Пікаділлі в Манчестері, терасою і баром на даху, повідомляє Daily Mail.

Фото: dailymail.co.uk

Тим самим, 35-річний португалець має намір поповнити колекцію своїх готелів.

Футболіст планує відкрити готель у співпраці з компанією Pestana в 2023 році після того, як отримає від міської влади дозвіл на будівництво.

Фото: dailymail.co.uk

Раніше Роналду вже відкрив готелі у себе на Батьківщині - на острові Мадейра, в столицях Португалії, Іспанії і Франції, а також в Нью-Йорку і Марракеші, які стали успішними інвестпроектами.

Фото: dailymail.co.uk

Нагадаємо, Роналду провів шість років на "Олд Траффорд", забив 119 голів і виграв з "червоними дияволами" 9 трофеїв.