Мессі і Роналду не увійшли до збірної Ліги чемпіонів-2019/20

УЄФА назвав символічну збірну Ліги чемпіонів минулого сезону.
У неї ввійшли по чотири гравці фіналістів турніру "Баварії" і "Парі Сен-Жермена", а також представники "Лейпцига", "Манчестера Сіті" і дортмундської "Боруссії".
Показово, що вперше за багато років до складу не потрапили Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду.
Символічна збірна Ліги чемпіонів
Воротар: Мануель Ноєр ("Баварія");
Захисники: Хуан Бернат, Преснель Кімпембе, Маркіньос (всі - ПСЖ), Йозуа Кіммі ("Баварія");
Півзахисники: Рахім Стерлінг ("Манчестер Сіті"), Марсель Забітцер ("Лейпциг"), Анхель Ді Марія (ПСЖ), Серж Гнабрі ("Баварія");
Нападники: Роберт Левандовський ("Баварія") і Ерлінг Холанд ("Боруссія Д").
😍 The Fantasy Football Team of the Season! 🙌— #UCLfinal (@ChampionsLeague) August 24, 2020
⚽️ Imagine trying to mark that front two?!#UCLfantasy | @PlayStationEU pic.twitter.com/jP4XbKSRi8