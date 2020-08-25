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Мессі і Роналду не увійшли до збірної Ліги чемпіонів-2019/20

Команди Лео і Кріштіану провалили літню єврокампанію.

Мессі і Роналду не увійшли до збірної Ліги чемпіонів-2019/20
Ліонель Мессі и Кріштіану Роналду
Фото: Marca

УЄФА назвав символічну збірну Ліги чемпіонів минулого сезону.

У неї ввійшли по чотири гравці фіналістів турніру "Баварії" і "Парі Сен-Жермена", а також представники "Лейпцига", "Манчестера Сіті" і дортмундської "Боруссії".

Показово, що вперше за багато років до складу не потрапили Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду.

Символічна збірна Ліги чемпіонів

Воротар: Мануель Ноєр ("Баварія");

Захисники: Хуан Бернат, Преснель Кімпембе, Маркіньос (всі - ПСЖ), Йозуа Кіммі ("Баварія");

Півзахисники: Рахім Стерлінг ("Манчестер Сіті"), Марсель Забітцер ("Лейпциг"), Анхель Ді Марія (ПСЖ), Серж Гнабрі ("Баварія");

Нападники: Роберт Левандовський ("Баварія") і Ерлінг Холанд ("Боруссія Д").

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