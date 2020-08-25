Після поразки ПСЖ від "Баварії" (0:1) у фіналі Ліги чемпіонів 158 осіб було затримано в Парижі під час заворушень у ніч з 23 на 24 серпня, повідомляє Le Parisien.
Серед них 49 неповнолітніх. Сімох уже відпущено, 151 залишається під вартою.
Відзначається, що фанати використовували піротехніку і кидали різні предмети в поліцейських, громили і підпалювали автомобілі.
Співробітники правоохоронних органів були змушені застосувати сльозогінний газ, щоб розігнати натовп.
Plusieurs mouvements de foule sur les Champs-Elysées après le match #PSGBayern. pic.twitter.com/yFHDXj4HmI— Yann Quercia (@YannQuerciaa) August 23, 2020
#parisriots pic.twitter.com/pBjbQU4V66— Anabel (@ainyrockstar) August 23, 2020