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Після програного фіналу Ліги чемпіонів 158 фанів ПСЖ затримано за погроми в Парижі

Уболівальники виплеснули негативні емоції на вулицях.

Після програного фіналу Ліги чемпіонів 158 фанів ПСЖ затримано за погроми в Парижі
Фото: EPA/UPG

Після поразки ПСЖ від "Баварії" (0:1) у фіналі Ліги чемпіонів 158 осіб було затримано в Парижі під час заворушень у ніч з 23 на 24 серпня, повідомляє Le Parisien.

Серед них 49 неповнолітніх. Сімох уже відпущено, 151 залишається під вартою.

Відзначається, що фанати використовували піротехніку і кидали різні предмети в поліцейських, громили і підпалювали автомобілі.

Співробітники правоохоронних органів були змушені застосувати сльозогінний газ, щоб розігнати натовп.

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