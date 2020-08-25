Замість "Баварії" інший клуб Бундесліги завалили поздоровленнями з нагоди перемоги в Лізі чемпіонів

Не залишився у стороні і Неймар.

Лише одна буква стала причиною того, що леверкузенський "Байєр" несподівано для себе отримав цілу хвилю поздоровлень з перемогою в Лізі чемпіонів.

Багато вболівальників поспішали привітати інший німецький клуб - "Баварію", яка виграла фінал проти "Парі Сен-Жермен" - 1:0. Однак мимоволі свої привітання фани відправляли на Twitter "фармацевтів".

Справа в тому, що в більшості мов клуби називаються практично однаково - Bayer і Bayern.

Спершу леверкузенський клуб чемно відповідав користувачам, уточнюючи, що вони відзначили в твіті не той акаунт.

Hello. Think you’ve got the wrong account 😂 https://t.co/gCcfkdO96L — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) August 23, 2020

А коли Twitter "Байєра" звалився, прес-служба просто важко зітхнула.

Додамо, що руку до обвалу твіттера леверкузенців доклав і зоряний форвард суперника "Баварії" по фіналу - ПСЖ Неймар, який також забув приписати останню букву N до адресата.

Obrigado, @neymarjr! 😍😭🙌



No sé bien porqué me felicitas si ando de vacaciones echando el FIFA... pero gracias 😂 pic.twitter.com/AdoYyZL3dS — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) August 23, 2020

"Поразка - частина спорту, все ми намагаємося і боремося до кінця. Дякую кожному з вас за підтримку. Вітаємо "Байєр", - написав Неймар.

"Спасибі, Неймар. Не знаю, навіщо ти нас поздоровляєш, якщо ми граємо у відпустці в FIFA ... Але дякуємо", - з іронією написав "Байєр" у відповіді на цей твіт.

Додамо, що за всю свою історію "Байєр" завоював лише два трофеї: Кубок УЄФА в 1988 році і Кубок Німеччини в 1993-му.