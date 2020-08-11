Кріштіану довів, що в нього дві робочі ноги.

Фото: EPA/UPG Кріштіану Роналду

Переможний гол форварда "Ювентуса" Кріштіану Роналду у ворота "Ліона" (2:1) у рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів визнано найкращим за тиждень у ЛЧ, повідомляє офіційний сайт УЄФА. 🥇 Дальний удар Криштиану Роналду в матче с "Лионом" признан Голом недели в Лиге чемпионов 👏👏👏



Согласны?#ЛигаЧемпионов | @NissanFootball pic.twitter.com/oSMrOx0j42 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 10, 2020

35-річний португалець відзначився ефектним забитим м'ячем з лівої ноги здалеку.

Додамо, що в номінацію також входили голи, забиті Карімом Бенземою ("Реал") у ворота "Манчестера Сіті", Роберта Левандовського ("Баварія") у ворота "Челсі" і Ліонеля Мессі ("Барселона") у ворота "Наполі".