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Гол Роналду у ворота "Ліона" визнано найкращим за тиждень у Лізі чемпіонів

Кріштіану довів, що в нього дві робочі ноги.

Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG
Кріштіану Роналду

Переможний гол форварда "Ювентуса" Кріштіану Роналду у ворота "Ліона" (2:1) у рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів визнано найкращим за тиждень у ЛЧ, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

35-річний португалець відзначився ефектним забитим м'ячем з лівої ноги здалеку.

Додамо, що в номінацію також входили голи, забиті Карімом Бенземою ("Реал") у ворота "Манчестера Сіті", Роберта Левандовського ("Баварія") у ворота "Челсі" і Ліонеля Мессі ("Барселона") у ворота "Наполі".

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