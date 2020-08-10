Бельгійський "Гент" українців Романа Безуса, Романа Яремчука та Ігоря Пластуна свій стартовий матч нового сезону в Лізі Жюпіле проводив в Сент-Трюйдене з однойменним клубом і поступився - 1:2.

Єдиний гол у складі гостей забив Пластун, який зрівняв рахунок на 43-й хвилині.

Він же і "привіз" другий гол у свої ворота. Це сталося у другому таймі, коли відбулося непорозуміння між українцем і голкіпером "Гента" Томасом Камінські.

При цьому голкіпер ногою в'їхав Ігорю в пах.

У підсумку, Пластун був замінений, а лікарі наклали йому шви на травмоване місце.