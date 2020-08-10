У Польщі третій день поспіль фіксують антирекорди за кількістю нових хворих на ковід
У Польщі третій день поспіль фіксують антирекорди за кількістю нових хворих на ковід
У Білорусі в ніч після виборів пройшли масові акції та сутички з силовиками (оновлено)
У Білорусі в ніч після виборів пройшли масові акції та сутички з силовиками (оновлено)
Екзит-пол: Лукашенко лідирує на президентських виборах у Білорусі (оновлено)
Екзит-пол: Лукашенко лідирує на президентських виборах у Білорусі (оновлено)
Беларусь перед выбором. Что будет после 9 августа
Беларусь перед выбором. Что будет после 9 августа
Бейрут после взрыва. Что будет с Ливаном дальше
Бейрут после взрыва. Что будет с Ливаном дальше
«Ми все життя втратили». Як живуть потерпілі від вибуху на Позняках, що вже мусили б отримати нове житло
«Ми все життя втратили». Як живуть потерпілі від вибуху на Позняках, що вже мусили б отримати нове житло
У Білорусі пройшли президентські вибори (оновлено)
У Білорусі пройшли президентські вибори (оновлено)
Кримський архієпископ ПЦУ Климент став митрополитом
Кримський архієпископ ПЦУ Климент став митрополитом
У центрі Києва знайшли вибуховий пристрій
У центрі Києва знайшли вибуховий пристрій
ГоловнаСпорт

Українець "Гента" забив гол в чемпіонаті Бельгії і отримав рідкісну і болючу травму

Ігору Пластуну не подфартило.

Українець "Гента" забив гол в чемпіонаті Бельгії і отримав рідкісну і болючу травму
Ігор Пластун
Фото: Voetbal Primeur

Бельгійський "Гент" українців Романа Безуса, Романа Яремчука та Ігоря Пластуна свій стартовий матч нового сезону в Лізі Жюпіле проводив в Сент-Трюйдене з однойменним клубом і поступився - 1:2.

Єдиний гол у складі гостей забив Пластун, який зрівняв рахунок на 43-й хвилині.

Він же і "привіз" другий гол у свої ворота. Це сталося у другому таймі, коли відбулося непорозуміння між українцем і голкіпером "Гента" Томасом Камінські.

При цьому голкіпер ногою в'їхав Ігорю в пах.

У підсумку, Пластун був замінений, а лікарі наклали йому шви на травмоване місце.

Ігор Пластун
Фото: HLN
Ігор Пластун

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також