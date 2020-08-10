Гонщик "Мерседеса" вперше в сезоні не виграв гонку Формули-1

На Сільверстоуні завершилася друга за тиждень гонка Формули-1.
Гран-прі Великобританії змінив етап під назвою Гран-прі 70-річчя. Уболівальники побачили яскраву і непередбачувану гонку.
Перше і останнє Гран-прі під такою назвою сенсаційно виграв пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
Друге і третє місце зайняли гонщики "Мерседес" Льюїс Гамільтон і Валттері Боттас відповідно.
Відзначимо, що в гонці ключову роль зіграла стратегія, яку Макс і Red Bull бездоганно реалізували.
Ферстаппен ризикнув другу частину кваліфікації провести на шинах Hard, щоб стартувати на них у гонці.
У підсумку довгий перший відрізок дозволив голландцеві, який стартував четвертим, пересидіти гонщиків Mercedes, які стартували з першого ряду, і в подальшому контролювати ситуацію.
Здійснити стратегію допоміг і вдалий старт Макса, після якого він випередив гонщика Racing Point Ніко Хюлкенберга, який стартував третім.
П'ять гонок знадобилося цього сезону, щоб перервати домінування гонщиків "Мерседес".
Career win No. 9️⃣ for @Max33Verstappen 💪#F170 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/Fk3YEb5PtC— Formula 1 (@F1) August 9, 2020
Додамо, що Гамільтон повторив рекорд Міхаеля Шумахера, 155-й раз піднявшись на подіум.
Зазначимо, що Льюїс в особистому заліку зберіг відрив від найближчого переслідувача на 30 очок. Тільки тепер найближчим до британця є не його партнер по команді, а Ферстаппен.
DRIVER STANDINGS - AFTER ROUND FIVE 🏆— Formula 1 (@F1) August 9, 2020
Race winner Verstappen jumps up to P2
Leclerc jumps up to P4#F170 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/7PRuD73l8N
У Кубку конструкторів великих змін не сталося, проте також уперше в сезоні "Мерседес" не набрав найбільше очок - "Ред Булл" завдяки перемозі Ферстаппена і п'ятому місцю Александра Елбона набрав 35 очок проти 34 у "Мерседеса".
- Мерседес - 180 очок
- Ред Булл - 113
- Феррарі - 55
- Макларен - 53
- Рейсинг Пойнт - 41
- Рено - 36
- Альфа Таурі - 14
- Альфа Ромео - 2
- Хаас - 1
- Вільямс - 0