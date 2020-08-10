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Гонщик "Мерседеса" вперше в сезоні не виграв гонку Формули-1

"Винуватцем" став Макс Ферстаппен.

Гонщик "Мерседеса" вперше в сезоні не виграв гонку Формули-1
Макс Ферстаппен
Фото: EPA/UPG

На Сільверстоуні завершилася друга за тиждень гонка Формули-1.

Гран-прі Великобританії змінив етап під назвою Гран-прі 70-річчя. Уболівальники побачили яскраву і непередбачувану гонку.

Перше і останнє Гран-прі під такою назвою сенсаційно виграв пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Друге і третє місце зайняли гонщики "Мерседес" Льюїс Гамільтон і Валттері Боттас відповідно.

Відзначимо, що в гонці ключову роль зіграла стратегія, яку Макс і Red Bull бездоганно реалізували.

Ферстаппен ризикнув другу частину кваліфікації провести на шинах Hard, щоб стартувати на них у гонці.

У підсумку довгий перший відрізок дозволив голландцеві, який стартував четвертим, пересидіти гонщиків Mercedes, які стартували з першого ряду, і в подальшому контролювати ситуацію.

Здійснити стратегію допоміг і вдалий старт Макса, після якого він випередив гонщика Racing Point Ніко Хюлкенберга, який стартував третім.

П'ять гонок знадобилося цього сезону, щоб перервати домінування гонщиків "Мерседес".

Додамо, що Гамільтон повторив рекорд Міхаеля Шумахера, 155-й раз піднявшись на подіум.

Зазначимо, що Льюїс в особистому заліку зберіг відрив від найближчого переслідувача на 30 очок. Тільки тепер найближчим до британця є не його партнер по команді, а Ферстаппен.

У Кубку конструкторів великих змін не сталося, проте також уперше в сезоні "Мерседес" не набрав найбільше очок - "Ред Булл" завдяки перемозі Ферстаппена і п'ятому місцю Александра Елбона набрав 35 очок проти 34 у "Мерседеса".

  1. Мерседес - 180 очок
  2. Ред Булл - 113
  3. Феррарі - 55
  4. Макларен - 53
  5. Рейсинг Пойнт - 41
  6. Рено - 36
  7. Альфа Таурі - 14
  8. Альфа Ромео - 2
  9. Хаас - 1
  10. Вільямс - 0
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