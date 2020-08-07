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Наставник суперника "Шахтаря" по чвертьфіналу Ліги Європи висловився про майбутній матч

Марсель Коллер шанобливо ставиться до "гірників".

Наставник суперника "Шахтаря" по чвертьфіналу Ліги Європи висловився про майбутній матч
Марсель Коллер
Фото: EPA/UPG

Напередодні "Базель" за рахунок єдиного гола Фабіана Фрая обіграв франкфуртський "Айнтрахт" у рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи і вийшов до чвертьфіналу турніру, де його суперником буде "Шахтар".

На післяматчевій пресконференції головний тренер швейцарської команди Марсель Коллер розповів, що задоволений якістю гри підопічних і виходом у наступну стадію турніру.

Крім того, Коллер зупинився на деяких аспектах майбутнього поєдинку проти донеччан.

"Сьогодні потрібно було добре захищатися, щоб не дати суперникам можливість відкрити рахунок. У наступному матчі у нас буде такий самий настрій, як сьогодні, важливо буде захищатися всім разом: надія - звичайно, пройти ще один раунд, але ми знаємо, що "Шахтар" - дуже складна команда, тому що вони швидкі і дуже сильні з погляду техніки", - зазначив наставник "Базеля".

Гра відбудеться в Гельзенкірхені у вівторок, 11 серпня. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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