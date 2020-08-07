Наставник суперника "Шахтаря" по чвертьфіналу Ліги Європи висловився про майбутній матч

Напередодні "Базель" за рахунок єдиного гола Фабіана Фрая обіграв франкфуртський "Айнтрахт" у рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи і вийшов до чвертьфіналу турніру, де його суперником буде "Шахтар".

На післяматчевій пресконференції головний тренер швейцарської команди Марсель Коллер розповів, що задоволений якістю гри підопічних і виходом у наступну стадію турніру.

Крім того, Коллер зупинився на деяких аспектах майбутнього поєдинку проти донеччан.

"Сьогодні потрібно було добре захищатися, щоб не дати суперникам можливість відкрити рахунок. У наступному матчі у нас буде такий самий настрій, як сьогодні, важливо буде захищатися всім разом: надія - звичайно, пройти ще один раунд, але ми знаємо, що "Шахтар" - дуже складна команда, тому що вони швидкі і дуже сильні з погляду техніки", - зазначив наставник "Базеля".

Гра відбудеться в Гельзенкірхені у вівторок, 11 серпня. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.