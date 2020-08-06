Призовий фонд US Open-2020 на 5% менший, ніж рекордний фонд 2019 року

Загальний призовий фонд US Open-2020 складе 53,4 млн доларів, що на 5% менше, ніж рекордний фонд 2019 року, інформує atptour.com.

Сумарно в одиночному і парному розрядах учасники розіграють 43 млн дол. Ще 7,6 млн організатори виділять для фінансової підтримки гравців, чиї доходи цього року урізали через пандемію COVID-19.

У підсумку чемпіони US Open у чоловічому та жіночому одиночному розряді отримають по 3 млн дол. Гонорар фіналістів буде удвічі меншим.

Одиночний розряд:

Чемпіони - $3,000,000

Фіналісти - $1,500,000

Півфіналісти - $800,000

Чвертьфіналісти - $425,000

Учасники 1/8 фіналу - $250,000

Учасники 1/16 фіналу - $163,000

Учасники 1/32 фіналу - $100,000

Учасники 1/64 фіналу - $61,000

Парний розряд:

Чемпіони - $400,000

Фіналісти - $240,000

Півфіналісти - $130,000

Чвертьфіналісти - $91,000

Учасники 1/8 фіналу - $50,000

Учасники 1/16 фіналу - $30,000

Нагадаємо, US Open-2020 стартує 31 серпня. Матчі будуть проходити за порожніх трибун.

Рішення не брати участь у другому, після Australian Open, турнірі "Великого шолома" цього року вже ухвалили кілька провідних тенісистів, включаючи першу ракетку світу серед жінок Ешлі Барті і другу ракетку серед чоловіків Рафаеля Надаля. Своє рішення вони аргументували побоюваннями, пов'язаними з пандемією COVID-19.