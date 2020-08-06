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Клуб екснаставника "Шахтаря" купив американський інвестор за 591 млн євро

Тепер "Рома" буде під американським управлінням.

Клуб екснаставника "Шахтаря" купив американський інвестор за 591 млн євро
ФК "Рома"
Фото: EPA/UPG

Компанія Friedkin Group стане новим власником "Роми".

Римський клуб на офіційному сайті вже підтвердив факт угоди.

Представники американської компанії домовилися з власником італійського клубу Джеймсом Палоттою про придбання і вже підписали попередню угоду. Очікується, що угода буде офіційно завершена до 31 серпня.

"Радий оголосити, що ми досягли домовленості про продаж "Роми" The Friedkin Group. Ми підписали документи, а в найближчі дні закриємо юридичні питання. В останні місяці Фрідкін продемонстрував бажання придбати клуб, він хоче вести його вперед. Упевнений, він стане відмінним власником для "Роми", - цитує Паллотту пресслужба клубу.

Угоду про перехід "Роми" у власність The Friedkin Group оцінено в 591 млн євро.

Майбутній власник "Роми" - мільярдер Ден Фрідкін. Він є виконавчим директором Friedkin Group і власником незалежного дистриб'ютора автомобілів Gulf States Toyota в США. При цьому в футбольний бізнес він планував заходити на північ від столиці Італії - з Мілана: до переговорів з Палоттою Фрідкін контактував з фондом Elliott Management і пропонував 1,2 мільярда євро за "Мілан". Отримавши відмову, Ден переключився на "Рому".

Спочатку Палотта відмовлявся продавати "Рому" Фрідкіну за 700 млн євро, та через фінансову кризу внаслідок пандемії COVID-19 ціна за клуб упала.

Додамо, що сьогодні "Рома" грає з "Севільєю" в Лізі Європи в рамках 1/8 фіналу.

У минулому сезоні римляни, яких тренує екснаставник "Шахтаря" Паулу Фонсека, зайняли в Серії А 5 місце.

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