Клуб екснаставника "Шахтаря" купив американський інвестор за 591 млн євро

Тепер "Рома" буде під американським управлінням.

Компанія Friedkin Group стане новим власником "Роми".

Римський клуб на офіційному сайті вже підтвердив факт угоди.

Представники американської компанії домовилися з власником італійського клубу Джеймсом Палоттою про придбання і вже підписали попередню угоду. Очікується, що угода буде офіційно завершена до 31 серпня.

"Радий оголосити, що ми досягли домовленості про продаж "Роми" The Friedkin Group. Ми підписали документи, а в найближчі дні закриємо юридичні питання. В останні місяці Фрідкін продемонстрував бажання придбати клуб, він хоче вести його вперед. Упевнений, він стане відмінним власником для "Роми", - цитує Паллотту пресслужба клубу.

Угоду про перехід "Роми" у власність The Friedkin Group оцінено в 591 млн євро.

Майбутній власник "Роми" - мільярдер Ден Фрідкін. Він є виконавчим директором Friedkin Group і власником незалежного дистриб'ютора автомобілів Gulf States Toyota в США. При цьому в футбольний бізнес він планував заходити на північ від столиці Італії - з Мілана: до переговорів з Палоттою Фрідкін контактував з фондом Elliott Management і пропонував 1,2 мільярда євро за "Мілан". Отримавши відмову, Ден переключився на "Рому".

Спочатку Палотта відмовлявся продавати "Рому" Фрідкіну за 700 млн євро, та через фінансову кризу внаслідок пандемії COVID-19 ціна за клуб упала.

Додамо, що сьогодні "Рома" грає з "Севільєю" в Лізі Європи в рамках 1/8 фіналу.

У минулому сезоні римляни, яких тренує екснаставник "Шахтаря" Паулу Фонсека, зайняли в Серії А 5 місце.