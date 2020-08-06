На НСК "Олімпійський" у Києві пройшов матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між "Шахтарем" і "Вольфсбургом".

З урахуванням першого матчу, зіграного в Німеччині майже пів року тому і виграного "гірниками" (2:1), завдання підопічних Луїша Каштру було доволі просте - не програти і постаратися забити гол у першому таймі.

Однак футболісти "Шахтаря" ускладнили собі життя, на реалізувавши масу гольових моментів у першій половині зустрічі і залишившись на 68-й хвилині в меншості - за фол останньої надії вилучили Давида Хочолаву.

Правда, на реалізацію цієї більшості гостям дісталося лише дві хвилини, бо вже на 70-й хвилині чисельність команд вирівняв арбітр зі Словаччини Іван Кружляк.

Усе вирішилося в ендшпілі поєдинку - за чотири хвилини, з 89-ї по 93-тю, "гірники" забили три голи і за сумою двох поєдинків (5:1) вийшли у чвертьфінал турніру.

Сьогодні в матчі "Базель" - "Айнтрахт" визначиться суперник "Шахтаря" в наступній стадії. Швидше за все, другого поспіль українсько-німецького протистояння не буде, оскільки в першому матчі швейцарці виявилися сильнішими - 3:0.

Матч 1/4 фіналу відбудеться вже у вівторок, 11 серпня.

Огляд матчу "Шахтар" - "Вольфсбург" - на сайті офіційного мовника Ліги Європи.