Унаслідок вибухів у Бейруті загинули 100 людей, постраждали 4 тисячі (оновлено)
Унаслідок вибухів у Бейруті загинули 100 людей, постраждали 4 тисячі (оновлено)
Гравець "Манчестера Юнайтед" із зарплатою 400 тис. фунтів на тиждень безкоштовно перейшов в "Інтер"
Гравець "Манчестера Юнайтед" із зарплатою 400 тис. фунтів на тиждень безкоштовно перейшов в "Інтер"
"Укрзалізниця" звільнить п'ятьох працівників, які допустили спробу зґвалтування жінки в поїзді
"Укрзалізниця" звільнить п'ятьох працівників, які допустили спробу зґвалтування жінки в поїзді
З безлюдного острова в Тихому океані завдяки напису SOS на піску врятувати трьох людей
З безлюдного острова в Тихому океані завдяки напису SOS на піску врятувати трьох людей
Лопес відмовився від бою з Ломаченком за чотири чемпіонські пояси
Лопес відмовився від бою з Ломаченком за чотири чемпіонські пояси
В Івано-Франківську заповнені лікарні, місць у реанімації немає, - представник міськради
В Івано-Франківську заповнені лікарні, місць у реанімації немає, - представник міськради
У Бейруті внаслідок вибухів загинуло більш ніж 70 осіб, понад 3 тисячі постраждали (оновлено)
У Бейруті внаслідок вибухів загинуло більш ніж 70 осіб, понад 3 тисячі постраждали (оновлено)
У Бейруті стався потужний вибух
У Бейруті стався потужний вибух
​Насильство в поїздах. Історії провідниць і пасажирок
​Насильство в поїздах. Історії провідниць і пасажирок
ГоловнаСпорт

"Карпати" презентували нову емблему клубу, а стару віддали фанатам

"Карпати" починають життя з чистого аркуша.

У найближчому майбутньому на ФК "Карпати" чекають кардинальні зміни. Тому клуб вирішив провести ребрендинг. Відтепер у "Карпат" буде новий логотип, повідомляє пресслужба львів'ян.

Фото: fckarpaty.com

Але легендарний герб "Карпат" не зникає. Це головний символ клубу, його історії та досягнень. Тому "Карпати" вирішили передати його тим, хто найбільше вартує його. Громадська організація "Ультрас Карпати", що об’єднує активних уболівальників "зелено-білих", відтепер є повноправним власником прав на клубний герб.

Фото: fckarpaty.com

Передача прав на емблему відбулася в символічній локації – 16-му, фанатському секторі стадіону "Україна". Одразу після оформлення всіх необхідних документів за участю юристів обох сторін співвласник "Карпат" Олег Смалійчук передав символічний герб одному з засновників ГО "Ультрас Карпати" Михайлові Мірці.

"Я переконаний, що далі ми всі будемо плисти в одному човні, маючи одне спільне бачення, одну стратегію і одну мету, – зазначив Смалійчук. – Разом з вами, справжніми фанатами, які завжди носитимуть герб на серці і ніколи не "перевзуються", разом з вашою довірою і підтримкою, ми зробимо сильний клуб, яким будемо пишатися".

Фото: fckarpaty.com

Зі свого боку Мірка зазначив, що фанатський рух уже кілька років вів активні перемовини з керівництвом про те, щоб герб закріпити за тими, хто його справді цінує, але досягнути належного результату досі не вдавалося.

"Сьогодні ми змогли знайти точки дотику з новим керівництвом клубу в близьких нам площинах цінностей. Не вдаючись до поспішних авансів, все ж вважаємо це одним з найбільш стратегічно правильних рішень, яке відкриває нову сторінку в новітній історії великого клубу "Карпати", - зазначив Мірка.

Нагадаємо, на початку липня "Карпати" були виключені з числа учасників УПЛ через неявку на матчі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також