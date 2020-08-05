Криза арабським шейхам не перешкода: Гвардіола отримає 300 млн фунтів на посилення "Манчестера Сіті" цього літа

Менеджер "Манчестера Сіті" Хосеп Гвардіола прагне повернути втрачений цього року титул чемпіона Англійської прем'єр-ліги.

Для цього іспанський фахівець може отримати солідну суму, щоб посилити склад перед початком сезону-2020/21, інформує The Athletic.

Усього арабські власники "городян" на чолі з шейхом Мансуром готові цього літа виділити "Манчестеру Сіті" 300 млн фунтів, правда, з урахуванням продажу деяких своїх гравців, уточнює видання.

У цю суму входить уже здійснений трансфер вінгера "Валенсії" Феррана Торреса за 25 млн фунтів, а також узгоджена угода на захисника "Борнмута" Натана Аке за 40 млн.

Також серед цілей команди на трансферному ринку - гравець "Наполі" Каліду Кулібалі, який може створити тандем з Аке в центрі оборони.

У чемпіонаті Англії "Манчестер Сіті" посів друге місце, поступившись "Ліверпулю" на 18 очок.