Футболісти Англійської прем'єр-ліги визначили кращого серед них гравця в сезоні-2019/20

На відміну від спортивних журналістів, які визначили кращого гравця року в Англійській Прем'єр-лізі капітана "Ліверпуля" Джордана Хендерсона, на думку футболістів Професійної футбольної асоціації (PFA) кращим в АПЛ в поточному сезоні був хавбек "Манчестер Сіті" Кевін де Брейне, повідомляє ВВС.

У голосуванні взяли участь 515 гравців АПЛ.

За де Брюйне проголосувало 45% респондентів, друге місце зайняв Хендерсон (27%), третє і четверте місце у його партнерів по "Ліверпулю" - Садіо Мане (11%) і Вірджіла ван Дейка (9%) відповідно.

У цьому сезоні Де Брюйне зіграв 33 матчі в АПЛ, забив 13 м'ячів і віддав 20 гольових передач.

Нагадаємо, що головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп став найкращим тренером року за версією Асоціації тренерів Англії.