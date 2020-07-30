Луческу назвав підготовку до нового сезону "ненормальною"

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу під час пресконференції розповів, що перешкоджає команді повноцінно розпочати підготовчий період.

"У нас дуже мало часу, поганий момент - багато травмованих, які не починають із нами підготовчий період. Може, повернуться через 5-6 днів, але їх не буде зі самого початку", - зазначив румунський фахівець.

"У нас зараз тільки 17 гравців замість 22-23, без воротарів. Це не дозволяє починати підготовку нормально", - заявив Луческу.

Раніше головний тренер "Динамо" озвучив свій тренерський штаб.