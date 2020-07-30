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"Колос" виграв "битву за Європу"

У Києві пройшов фінал плей-офф УПЛ.

"Колос" виграв "битву за Європу"
Фото: koloskovalivka.com

Напередодні на НСК "Олімпійський" відбувся фінал плей-офф Української прем'єр-ліги, в якому зустрілися шоста і восьма відповідно команди Української премьер-ліги - "Колос" і "Маріуполь".

Перемогу і путівку в 2-й кваліфікаційний раунд Ліги Європи здобув "Колос".

Перший і другий тайм пройшли за перевагой ковалівців, проте підопічні Олександра Бабича в основний час вистояли. Але вже в дебюті першого овертайму Денис Антюх забив гол, який в результаті і вивів "Колос" до кваліфікації ЛЄ.

На НСК "Олімпійський" були присутні близько 6 тис. глядачів, що є посткарантинним рекордом за кількістю уболівальників. Зараз дозволено заповнювати стадіони на 25%.

Додамо, що на матчі також був присутній головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

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