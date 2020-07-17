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"Динамо" виграло срібну гонку в Українській прем'єр-лізі

"Два капітани" забезпечили "динамівцям" перемогу над "Зорею".

"Динамо" виграло срібну гонку в Українській прем'єр-лізі
"Динамо"
Фото: isport.ua

У передостанньому турі Української прем'єр-ліги в Києві на НСК "Олімпійський" в очному протистоянні зійшлися "Динамо" і "Зоря" - претенденти на срібні медалі, які дають право взяти участь у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Поєдинок збентежив господарів: уже на другій хвилині Артем Громов після помилки захисників "Динамо" виконав своєрідний буліт і вивів гостей уперед - 0:1.

Однак потім за справу взялися "два капітани".

Спочатку на 14-й хвилині віцекапітан "динамівців" Віктор Циганков зрівняв рахунок - 1:1.

Через хвилину капітан "Динамо" Сергій Сидорчук вивів команду вперед - 2:1.

А на 34-й хвилині Циганков установив остаточний результат матчу - 3:1.

"Динамо" здобуло доленосну перемогу. І з урахуванням несподіваної осічки "Десни" в поєдинку з "Олександрією" (1:3), підопічним Олексія Михайличенка в підсумковому турі в неділю достатньо не програти аутсайдеру групи - "Колосу", щоб посісти друге місце в чемпіонаті.

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