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"Реал" 34-й раз став чемпіоном Іспанії

Зідан повернувся і виграв "Ла Лігу".

&quot;Реал&quot;
Фото: EPA/UPG
"Реал"

У передостанньому турі інтрига Ла Ліги офіційно померла - "Реал" удома переграв "Вільярреал" (2:1) і став недосяжним для "Барселони", яка, до слова, свій домашній поєдинок проти "Осасуни" з аналогічним рахунком програла.

Зінедін Зідан у перший же свій сезон після повернення на "Сантьяго Бернабеу" привів "бланкос" до золотих медалей.

Зінедін Зідан
Фото: EPA/UPG
Зінедін Зідан

Востаннє "Реал" вигравав Прімеру 2017 року, також із Зізу.

"Королівський клуб" 34-й раз став чемпіоном Іспанії.

Highlights матчу "Реал" – "Вільярреал" - на сайті офіційного мовника Ла Ліги.

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