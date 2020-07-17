У передостанньому турі інтрига Ла Ліги офіційно померла - "Реал" удома переграв "Вільярреал" (2:1) і став недосяжним для "Барселони", яка, до слова, свій домашній поєдинок проти "Осасуни" з аналогічним рахунком програла.
Зінедін Зідан у перший же свій сезон після повернення на "Сантьяго Бернабеу" привів "бланкос" до золотих медалей.
Востаннє "Реал" вигравав Прімеру 2017 року, також із Зізу.
"Королівський клуб" 34-й раз став чемпіоном Іспанії.
📸🏆🎉 ¡La foto de los CAMPEONES de @LaLiga 2019/20!#34Ligas | #RealFootball pic.twitter.com/k0Ss0xk6Kw— Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) July 16, 2020
Highlights матчу "Реал" – "Вільярреал" - на сайті офіційного мовника Ла Ліги.