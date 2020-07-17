Фото: EPA/UPG "Реал"

У передостанньому турі інтрига Ла Ліги офіційно померла - "Реал" удома переграв "Вільярреал" (2:1) і став недосяжним для "Барселони", яка, до слова, свій домашній поєдинок проти "Осасуни" з аналогічним рахунком програла.

Зінедін Зідан у перший же свій сезон після повернення на "Сантьяго Бернабеу" привів "бланкос" до золотих медалей.

Фото: EPA/UPG Зінедін Зідан

Востаннє "Реал" вигравав Прімеру 2017 року, також із Зізу.

"Королівський клуб" 34-й раз став чемпіоном Іспанії.

Highlights матчу "Реал" – "Вільярреал" - на сайті офіційного мовника Ла Ліги.