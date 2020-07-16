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Менеджмент прийняв оригінальне рішення по відродженню "Кривбасу"

"Гірник" перейменують в "Кривбас".

Менеджмент прийняв оригінальне рішення по відродженню "Кривбасу"
"Гірник"
Фото: fcgornyak.dp.ua

"Гірник" з Кривого Рогу, який виступає у Другій лізі, з наступного сезону буде виступати під назвою "Кривбас", інформує SportArena.

Поки невідомо, чи залишиться колишнім менеджмент в клубі, але перейменування "Гірника" має відбутися цього літа і новий сезон команда розпочне під новою назвою.

Крім того, планується серйозне кадрове підсилення складу команди, а головним завданням оновленого клубу буде вихід в УПЛ. Нагадаємо, в даний момент президентом "Гірника" є Костянтин Караманиць.

"Гірник" зайняв четверте місце в Групі Б Другої ліги, сезона-2019/20, якій був завершений достроково. Клуб з Кривого Рогу може отримати право вийти у Першу лігу, тільки якщо "ВПК-Агро" або "Кристал" відмовляться від підвищення в класі, або "Альянс" відмовиться від плей-офф.

Нагадаємо, в кінці червня президент України Володимир Зеленський доручив народному депутату Юрію Корявченкові (Юзик) відродити футбольний клуб "Кривбас".

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