ФІФА опублікувала розклад Чемпіонату світу-2022 в Катарі з фіналом у грудні

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) на своєму офіційному сайті опублікувала розклад матчів наступного чемпіонату світу, який відбудеться 2022 року в Катарі.

Матч-відкриття мундіалю відбудеться 21 листопада на стадіоні Al Bayt у місті Ель-Хаурія за участю збірної Катару. Фінальна зустріч пройде 18 грудня в місті Луса.

Груповий етап ЧС-2020 триватиме до 2 грудня, матчі 1/8 фіналу пройдуть з 3 по 6 грудня, чвертьфінали - 9 і 10 грудня, півфінали - 13-14 грудня, а матч за "бронзу" відбудеться за день до фіналу, 17 грудня в Досі.

Чемпіонат світу в Катарі прийматимуть 7 міст і 8 стадіонів. Країну Аравійського півострова вибрали господинею ЧС у 2010 році, її суперницями були Австралія, Японія, США і Південна Корея.

Європейський відбір на світову першість розпочнеться в березні 2021 року.

У фінальній стадії Чемпіонату світу-2022 зіграють 32 збірні. Для Європи зарезервовано 13 путівок.

Відзначимо, що це буде перший ЧС в історії на Близькому Сході.