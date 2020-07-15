"Аталанта" Малиновського на другому місці серед команд топ-5 ліг Європи за кількістю голів за сезон

Напередодні "Аталанта" знову яскраво зіграла в матчі Серії А, розтрощивши "Брешію" - 6:2.

Команда українця Руслана Малиновського, який відзначився в останньому поєдинку голом і двома результативними передачами, довела рахунок голів у чемпіонаті до 93, сім із котрих належать Русланові, і за цим показником серед топ-5 ліг Європи поступається лише мюнхенській "Баварії" (100 голів).

Однак Бундесліга свій сезон уже завершила, а "Аталанту" ще очікують у чемпіонаті 5 ігор - проти "Верони", "Болоньї", "Мілана", "Парми" і "Інтера".

Заради справедливості слід зазначити, що в чемпіонаті Німеччини мюнхенці зіграли лише 34 поєдинки.

Відзначимо, що рекорду "Торіно" підопічним Джан П'єро Гасперіні все ж не побити цього сезону. Нагадаємо, в сезоні 1947/1948 Il Toro забили 125 голів у чемпіонаті.

Додамо, що лідер Серії А "Ювентус" забив у поточному сезоні лише 67 голів - на гол менше, ніж "Інтер" і "Лаціо".