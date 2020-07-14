Депутати "Слуги народу" отримали рекомендації, як коментувати річницю монобільшості
Депутати "Слуги народу" отримали рекомендації, як коментувати річницю монобільшості
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
На Старообухівській трасі під Києвом сталася масштабна ДТП, троє загиблих (оновлено)
На Старообухівській трасі під Києвом сталася масштабна ДТП, троє загиблих (оновлено)
У "Слуги народу" з’явився "темник", як звітувати за рік роботи напередодні місцевих виборів
У "Слуги народу" з’явився "темник", як звітувати за рік роботи напередодні місцевих виборів
Потужна злива накрила Запоріжжя та Харків
Потужна злива накрила Запоріжжя та Харків
Мангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУ
Мангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУ
Корнієнко запропонував внести до порядку денного законопроєкт щодо продовження викладання російською в школах (оновлено)
Корнієнко запропонував внести до порядку денного законопроєкт щодо продовження викладання російською в школах (оновлено)
Юрій Гусєв: «На Херсонщині багато туристичних магнітів, ми їх розвиваємо, відкриваючи для внутрішніх та іноземних туристів»
Юрій Гусєв: «На Херсонщині багато туристичних магнітів, ми їх розвиваємо, відкриваючи для внутрішніх та іноземних туристів»
Падение Святой Софии. Почему Эрдоган возвращает Турцию к Османской империи
Падение Святой Софии. Почему Эрдоган возвращает Турцию к Османской империи
ГоловнаСпорт

Матч між "Динамо" і "Зорею" за вихід у Лігу чемпіонів судитимуть жінки

За два тури до завершення чемпіонату команди розділяє лише очко.

Матч між "Динамо" і "Зорею" за вихід у Лігу чемпіонів судитимуть жінки
Катерина Монзуль
Фото: http://bigball.eu

Українська асоціація з футболу (УАФ) на своєму офіційному сайті оприлюднила прізвища арбітрів, які судитимуть матчі 31-го туру Favbet Ліги.

Зокрема, центральний матч туру - битву за друге місце, яке дозволить узяти участь у кваліфікаційному турнірі Ліги чемпіонів, між "Динамо" і "Зорею" обслужить суддівська бригада на чолі з Катериною Монзуль.

Нагадаємо, за два тури до завершення чемпіонату команди розділяє лише очко.

Поєдинок відбудеться післязавтра, 16 червня.

У червні "Шахтар" достроково став чемпіоном України - втринадцяте в клубній історії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також