Ексфорвард "Металіста" став найкращим гравцем місяця в Серії А

Аргентинського нападника "Аталанти" Алехандро Гомеса визнано найкращим футболістом Серії А в червні, повідомляє football-italia.net.

32-річний партнер Руслана Малиновського по бергамському клубу не забивав минулого місяця, проте зробив чотири результативні передачі в іграх проти "Сассуоло" (4:1), "Лаціо" (3:2) і "Удінезе" (3:2).

Додамо, що ексфутболісту "Металіста" також належить рекорд - він перший гравець у Серії А, який зробив 15 асистів у нинішньому столітті.

Усього цього сезону Гомес відіграв за La Dea 40 матчів, забив 7 голів і віддав 18 результативних передач.

Нагадаємо, Гомес у сезоні 2013/14 захищав кольори "Металіста", зігравши за харків'ян 23 поєдинки, в яких забив три голи. Алехандро є бронзовим призером чемпіонату України.