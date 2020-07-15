Вихід "Севільї" в Лігу чемпіонів-2020/21 коштував клубу 24 млн євро

У 36-му турі іспанської Ла Ліги "Вільярреал" вдома поступився "Реалу Сосьєдад" (1:2), що гарантувало "Севільї" вихід у Лігу чемпіонів сезону-2020/21.

Однак після виходу севільців у ЛЧ у клубу виникли фінансові зобов'язання перед "Міланом".

Виявляється, в договірних відносинах двох клубів про оренду вінгера "Мілана" Сусо є пункт, згідно з яким "Севілья" зобов'язана викупити контракт іспанця в разі виходу Sevillistas у ЛЧ, повідомляє Football Italia.

За даними джерела, сума викупу складе приблизно €24 млн.

26-річний Сусо перейшов у "Севілью" в січні. У нинішньому сезоні він провів у чемпіонаті Іспанії 15 матчів, став автором гола і віддав результативну передачу.