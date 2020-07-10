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Відбулося жеребкування чвертьфіналів і півфіналів Ліги чемпіонів-2019/20

Наприкінці серпня ми дізнаємося найсильнішу клубну команду Європи.

Відбулося жеребкування чвертьфіналів і півфіналів Ліги чемпіонів-2019/20
Фото: Finance Football

У швейцарському Ньоні у штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування чвертьфіналів і півфіналів Ліги чемпіонів нинішнього сезону.

Нагадаємо, у весняній частині сезону в 1/4 фіналу ЛЧ устигли пробитися тільки чотири клуби ("Аталанта", "Атлетіко", РБ "Лейпциг" і "Парі Сен-Жермен"), які під час жеребкування змогли дізнатися або свого майбутнього суперника, або пару, переможець якої і стане ним.

Окрім них, ще вісім клубів зіграють зустрічі у відповідь 1/8 фіналу і визначать ще чотирьох чвертьфіналістів.

У матчах-відповідях 1/8 зіграють:

  • "Баварія" - "Челсі" - перший матч 3:0
  • "Барселона" - "Наполі" - 1:1
  • "Манчестер Сіті" - "Реал" 2:1
  • "Ювентус" - "Ліон" 0:1

У підсумку чвертьфінальні пари ЛЧ склали:

  1. Манчестер Сіті/Реал - Ювентус/Ліон
  2. Лейпциг-Атлетіко
  3. Барселона/Наполі - Баварія/Челсі
  4. Аталанта - ПСЖ

У півфіналі зіграють:

  • переможець чвертьфіналу №1 і №3

  • переможець чвертьфіналу №2 і №4

Додамо, що всі матчі у відповідь 1/8 фіналу пройдуть на полі тих команд, які перші зустрічі грали на виїзді.

Чвертьфінали, півфінали і фінали цього сезону пройдуть у столиці Португалії Лісабоні. Поєдинки будуть зіграні на стадіонах "Бенфіки" і "Спортінга" - "Да Луж" (де пройде фінал) і "Ештадіу Хосе Альваладе" відповідно.

Дати матчів Ліги чемпіонів:

  • 7-8 серпня: 1/8 фіналу
  • 12-15 серпня: 1/4 фіналу
  • 18-19 серпня: 1/2 фіналу
  • 23 серпня: Фінал
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