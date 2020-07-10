Відбулося жеребкування чвертьфіналів і півфіналів Ліги чемпіонів-2019/20

У швейцарському Ньоні у штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування чвертьфіналів і півфіналів Ліги чемпіонів нинішнього сезону.
Нагадаємо, у весняній частині сезону в 1/4 фіналу ЛЧ устигли пробитися тільки чотири клуби ("Аталанта", "Атлетіко", РБ "Лейпциг" і "Парі Сен-Жермен"), які під час жеребкування змогли дізнатися або свого майбутнього суперника, або пару, переможець якої і стане ним.
Окрім них, ще вісім клубів зіграють зустрічі у відповідь 1/8 фіналу і визначать ще чотирьох чвертьфіналістів.
У матчах-відповідях 1/8 зіграють:
- "Баварія" - "Челсі" - перший матч 3:0
- "Барселона" - "Наполі" - 1:1
- "Манчестер Сіті" - "Реал" 2:1
- "Ювентус" - "Ліон" 0:1
У підсумку чвертьфінальні пари ЛЧ склали:
- Манчестер Сіті/Реал - Ювентус/Ліон
- Лейпциг-Атлетіко
- Барселона/Наполі - Баварія/Челсі
- Аталанта - ПСЖ
У півфіналі зіграють:
- переможець чвертьфіналу №1 і №3
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переможець чвертьфіналу №2 і №4
Додамо, що всі матчі у відповідь 1/8 фіналу пройдуть на полі тих команд, які перші зустрічі грали на виїзді.
Чвертьфінали, півфінали і фінали цього сезону пройдуть у столиці Португалії Лісабоні. Поєдинки будуть зіграні на стадіонах "Бенфіки" і "Спортінга" - "Да Луж" (де пройде фінал) і "Ештадіу Хосе Альваладе" відповідно.
Дати матчів Ліги чемпіонів:
- 7-8 серпня: 1/8 фіналу
- 12-15 серпня: 1/4 фіналу
- 18-19 серпня: 1/2 фіналу
- 23 серпня: Фінал