Швейцарская прокуратура подтвердила открытие уголовного дела против экс-президента УЕФА

Мишеля Платини подозревают в получении взятки от экс-президента ФИФА.

Фото: EPA/UPG Зепп Блаттер и Мишель Платини

Швейцарская прокуратура подтвердила открытие уголовного дела против бывшего президента УЕФА Мишеля Платини. Экс-чиновника подозревают в получении взятки от экс-президента ФИФА, швейцарца Зеппа Блаттера, сообщает Sky Sport.

Ранее ФИФА обратилась в Генеральную прокуратуру Швейцарии с просьбой возобновить уголовное дело против Блаттера. Бывшего высокопоставленного чиновника обвиняют в коррупции при продаже прав на телетрансляцию Чемпионатов мира 2010 и 2014 в странах Карибского бассейна.

Напомним, ФИФА на 8 лет отстранил Блаттера, а также Платини от футбольной деятельности за финансовые махинации. Отметим, им грозил пожизненный бан, который в итоге смягчили.

В прошлом году Платини допрашивала французская финансовая прокуратура по делу об определении хозяина ЧМ-2022, однако официальных обвинений французы не выдвинули.