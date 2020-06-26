В рамках 31-го тура Английской Премьер-Лиги лондонский "Арсенал" на выезде обыграл "Саутгемптон" 2:0.

Открыл счет Эдди Нкетиа на 20-й минуте встречи.

При этом гол 21-летнего англичанина оказался для него одним из самых легких в карьере. Голкипер хозяев Алекс Маккарти долго вел монолог с самим собой и диалог с мячом вблизи штрафной площади. В итоге, Алекс грубо ошибся с первым пасом и Эдди ничего не оставалось, как завести мяч в пустые ворота.

Добавим. Что благодаря победе на юге Англии, "канониры" прервали неутешительную статистику своих игр на чужих полях, где они не побеждали аж с 9 декабря 2019 года, когда подопечные тогда еще Фредди Юнгберга обыграли в Лондоне "Вест Хэм" украинца Андрея Ярмоленко 3:1.