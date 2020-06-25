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Один из крупнейших в мире марафонов отменен из-за коронавируса

Юбилей в Нью-Йорке откладывается как минимум на год.

Один из крупнейших в мире марафонов отменен из-за коронавируса
Фото: Нью-Йорк Таймс

Юбилейный 50-й Нью-Йоркский марафон, который наряду с Бостонским и Чикагским марафонами входит в серию World Marathon Majors, отменен из-за пандемии коронавируса, сообщает New York Times.

Марафон был запланирован на 1 ноября, принять участие в нем намеревались свыше 50 тысяч спортсменов. В прошлом году в забеге участвовали рекордные 53 640 человек.

Соревнование планируют провести 7 ноября 2021 года.

Отметим, что Нью-Йоркский марафон, маршрут которого пролегает по пяти городским районам и заканчивается в Центральном парке, проводится ежегодно начиная с 1970 года. Он проводился и в 2001 году - через два месяца после террористических атак.

Ранее в США отменили ежегодный Бостонский марафон, который не состоялся впервые за 124 года.

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