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МОЗ не собирается брать ответственность за смерть участницы ультрамарафона, проведенного в условиях карантина

В Минздраве всю ответственность в смерти Катерины Катющевой возложили на организаторов турнира.

Катерина Катющева
Фото: Zaxid.net
Катерина Катющева

В Министерстве здравоохранения Украины не собираются брать ответственность за безопасность участников спортивных соревнований и смерть бегуньи Катерины Катющевой, сообщает xsport.ua.

Спортивный юрист Юрий Юрченко сообщил о получении от Минздрава ответа на свой запрос относительно смерти 31-летней спортсменки, умершей от перенесенного инсульта во время сверхмарафона Odesa Ultra-Trial Kuyalnik.

В письме от имени директора департамента реализации политик Минздрава А. Гаврилюка говорится, что в сферу управления ведомства входит государственное учреждение "Украинский медицинский центр спортивной медицины Министерства здравоохранения", в котором Катющева не состояла на учете. Поэтому в Минздраве отказываются нести ответственность за смерть спортсменки

В ведомстве попросили юриста обращаться к организаторам турнира Odesa Ultra-Trial Kuyalnik, которые должны нести ответственность.

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