В Первой лиге вспышка заболевания коронавирусом: матчи с участием "Балкан", "Руха" и "Волыни" перенесены

Уже завтра матчами 20-го тура возобновляется чемпионат в Первой лиге.

Однако три поединка: "Черноморец" – "Волынь", "Рух" – "Агробизнес" и "Балканы" – "Черкащина" не будут сыграны в установленную дату.

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) на своем официальном сайте подтвердила перенос этих трех матчей.

Центральный матч тура "Рух" - "Агробизнес" перенесли на 7-е июля. Причиной стали случаи заражения коронавирусом во львовской команде.

Матч "Черноморец" - "Волынь" перенесли на 25-е июня. Позитивные результаты тестов были обнаружены у двух членов тренерского штаба волынского клуба.

Кроме того, игру "Балканы" - "Черкащина" перенесли на 25-е июня. В составе "Балкан" был один заболевший, а дополнительный день клубу нужен для проведения повторных тестов.

Добавим, что "Рух" лидирует в чемпионате, на 1 очко опережая "Волынь".

"Минай", "Ингулец", "Оболонь-Бровар" и "Агробизнес" отстают еще на 1 очко.

Отметим, что накануне о трех позитивных случаях заражения коронавирусом объявил клуб Украинской Премьер-лиги – "Олимпик".