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Лидер атак "Манчестер Сити" повредил мениск и выбыл надолго

Серхио Агуэро будет прооперирован.

Лидер атак "Манчестер Сити" повредил мениск и выбыл надолго
Серхио Агуэро
Фото: EPA/UPG

Отец форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, Леонель дел Кастильо рассказал о степени сложности травмы сына, которую он получил в матче 30-го тура чемпионата Англии против "Бернли" (5:0).

"Совсем недавно говорил с Серхио, - цитирует дель Кастильо "Спорт-Экспресс". - У него уже были проблемы с коленом на прошлой неделе, еще до матча. У Серхио травма мениска. В ближайшие дни врачи оценят, что именно с ним произошло, но уже в четверг-пятницу он должен прилететь в Барселону на операцию, как в 2018 году, когда он получал аналогичную травму колена".

Добавим, что два предстоящих матча будут очень сложными для "горожан". Вначале подопечные Хосепа Гвардиолы отправятся в Западный Лондон, где сразятся с "Челси" – это произойдет уже послезавтра.

А 2 июля "Сити" будет принимать "Ливерпуль" – матч, который может определить официального чемпиона нынешней кампании АПЛ.

И отсутствие в составе аргентинского форварда значительно снижает огневую мощь МС. Потеря Агуэро наверняка скажется для "горожан" в Лиге Чемпионов, где им предстоит ответный поединок 1/8 финала против "Реала".

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