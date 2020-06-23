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В Украине зарегистрировали 833 новых случая COVID-19

За сутки умерли 23 человека, выздоровели - 314. 

В Украине зарегистрировали 833 новых случая COVID-19
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

В Украине за 22 июня подтвердили 833 новых случая заболевания коронавирусом. Умерли 23 человека, выздоровели 314, говорится в статистике Минздрава.

Общее число заболевших достигло 38 074, летальных исходов - 1035, вылечившихся - 16 956. 

Львовская область побила предыдущий суточный рекорд в 200 новых заболевших - за минувшие сутки там зарегистрировали 240 новых случаев. 

Лидером по заболеваемости остается столица, где подтвердили еще 61 случай заболевания, а общее количество достигло 4429. В Черновицкой области заболели 4419 человек, из них 62 обнаружили за 22 июня.

В Ровенской области подтвердили 75 новых случаев, на Закарпатье - 103, в Киевской области - 49.

Ни одного нового заболевшего не зафиксировали в Хмельницкой области, Запорожской, Херсонской и Николаевской.

Напомним, во Всемрной организации здравоохранения заявили, что пандемия вызванного коронавирусом заболевания COVID-19 все еще ускоряется, а последствия будут ощутимы еще десятки лет. 

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