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ВОЗ предупредила об ускорении темпов пандемии COVID-19

Наибольшую угрозу сейчас несет не сам вирус, а "недостаток глобальной солидарности и глобального лидерства".

ВОЗ предупредила об ускорении темпов пандемии COVID-19
Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус
Фото: EPA/UPG

Пандемия вызванного коронавирусом заболевания COVID-19 все еще ускоряется, а его последствия будут ощутимы еще десятки лет.

Об этом в понедельник, 22 июня, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейсус, передает DW.

"Мы знаем, что пандемия - это значительно больше, чем кризис в области здравоохранения. Это экономический кризис, социальный кризис, а во многих странах политический кризис. Ее последствия будут ощутимы и в последующие десятилетия", - сказал он.

По мнению гендиректора ВОЗ, наибольшую угрозу сейчас несет не сам вирус, а "недостаток глобальной солидарности и глобального лидерства".

По словам Гебрейсуса, 21 июня в мире было зафиксировано более 183 тыс. новых случаев заражения коронавируса, и это самый большой показатель с начала пандемии.

Всего в мире заболели COVID-19 уже почти девять миллионов человек, более 465 тыс. умерли от болезни.

На данный момент самой сложной является ситуация в Северной и Южной Америках, а также в некоторых странах Азии.

Как заявил Гебрейсус, следующим вызовом для систем здравоохранения является увеличение объемов производства и дистрибуции дексаметазона - первого лекарства, которое снижает риск смерти у больных COVID-19.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 22 июня официально подтвердили 37 241 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, от COVID-19

умерли 1 012 человек, 16 642 пациенты выздоровели. В течение последних суток зарегистрировали 681 новый случай инфицирования.

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