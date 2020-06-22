Их обвиняют в торговле наркотиками в особо крупных размерах.

В Тбилиси по обвинению в приобретении, хранении и реализации наркотиков в особо крупных размерах задержали троих украинцев. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

Имена задержанных не разглашаются, однако указаны их инициалы и годы рождения - П.Б. 1990, А.Х. и АП. 2000 годов рождения.

"Расследование показало, что задержанные были замешаны в схеме незаконного оборота наркотиков. В частности, по словам А.Х. и Д.П., П.Б., наркотики были помещены в предварительно специально отобранные укрытия в Тбилиси, об адресах этих укрытий дистанционно сообщали человеку, который затем продавал наркотики", - говорится в сообщении.

Во время досмотра подозреваемых изъяли таблетки "Субутекс", вещества, содержащие "Бупренорфин" и другие наркотические препараты, готовые для размещения в специальных местах с целью последующей реализации.

Напомним, что в апреле в Грузии задержали гражданку Украины, которая вместе с 10 детьми попала на грузинскую территорию из России. Женщина задержана по обвинению в торговле несовершеннолетними.

В ходе расследования полиция установила, что женщина вела себя с детьми агрессивно, содержала их в ненадлежащих условиях. По факту пренебрежения к несовершеннолетним выдан ордер, разрешающий поместить детей в безопасные условия.

После этого в МИД Украины сообщили, что всех детей вернут в Украину.