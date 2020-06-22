​Бывший советник Трампа решил поддержать Байдена на президентских выборах в США

По словам Болтона, Трамп "не видит разницы между своими собственными интересами и интересами страны".

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон намерен голосовать за кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

Об этом он заявил в интервью The Telegraph, передает "Интерфакс-Украина".

"В 2016 году я голосовал за Трампа, а не за Хиллари Клинтон. Теперь, увидев этого президента вблизи, я не могу сделать это снова. Я беспокоюсь за страну, и он не представляет республиканское дело, которое я хочу поддержать", - сказал Болтон.

По словам бывшего советника президента, Трамп "не видит разницы между своими собственными интересами и интересами страны".

"Он не знает разницы между национальными интересами США и интересами Дональда Трампа. Возникает путаница между национальными интересами и его личными интересами, что очень опасно для страны", - заявил Болтон.

"Это означает, что нет последовательной темы или стратегии. Решение, принятое в один день, может быть легко изменено на следующий", - добавил он.

Напомним, 6 июня Байден официально стал кандидатом в президенты США.

Президентские выборы в США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут Байден и действующий президент Трамп, представляющий Республиканскую партию. Ранее кандидатуру Байдена поддержали Хиллари Клинтон и Барак Обама.