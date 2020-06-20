Американский производитель мороженого признал оскорбительным бренд "Эскимо"

Американский производитель мороженного Dreyer's изменит название десерта Eskimo Pie, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на главного маркетолога компании Элизабелл Маркес.

"Мы хотим быть частью решения проблемы расового неравенства и осознаем, что это оскорбительный термин", - пояснила она.

Слово "эскимос" - не самоназвание арктических народов. Они в основном используют слово "инуиты".

Dreyerʼs принадлежит компании Froneri, которой частично владеет швейцарская корпорация Nestle. Мороженое Eskimo Pie в виде батончика в шоколадной глазури было запатентовано в 1922 году. Логотипом продукта стал мальчик в традиционной одежде эскимосов.

В последние недели ряд компаний уже заявили о смене своих логотипов в свете акций протеста против расизма, начавшихся в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В их числе - PepsiCo (бренд Aunt Jemima) и Mars (бренд Uncle Benʼs).