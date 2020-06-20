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Черногория разрешила въезд туристам из Украины

Пускать будут только тех, кто имеет отрицательный результат ПЦР-теста.

Черногория разрешила въезд туристам из Украины
Фото: jedro.me

Черногория разрешила въезд на территорию страны туристам из Украины при условии, что путешественник окажет отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не позднее 48 часов с момента прибытия.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Черногории.

"Страны, жители которых могут въехать в Черногорию, если они предоставят отрицательный ПЦР-тест на SARS-CoV-2, осуществленный аккредитованными лабораториями: Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Турция, Израиль, Польша, Румыния, Италия и Украина. Тест должен быть сделан не более 48 часов до того", - говорится в сообщении.

Соответствующие изменения вступают в силу в полночь в воскресенье, 21 июня.

Черногория разделила страны на зоны, в зависимости от распространения коронавируса. Странам с зеленой зоны разрешен въезд без ограничений, с желтой - с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19. Странам с красной зоны въезд в Черногорию запрещен.

Напомним, 2 июня Черногория объявила о завершении эпидемии коронавируса в стране.

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