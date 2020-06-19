Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну

После прочтения статьи Владимира Путина , посвящённой 75-летию со дня победы над нацизмом и опубликованной, к слову, в благоволящем к президенту РФ американском журнале National Interest, в голове возникла какая-то более-менее чёткая формула, которая, как мне представляется, объясняет не просто цель этого текста, но и всю суть российской политики. Приблизительно это звучит так: пока весь мир стремится войну забыть, Путин хочет её помнить. И это – колоссальная проблема. Не только для отдельно взятой Украины, но и для Европы.

Фото: EPA/UPG Во время репетиции парада в Москве, 04 мая 2020.

Большая война неизбежна, она, вероятно, может вскоре начаться. Это – та красная линия, которая проходит сквозь тело статьи Путина. И он даже не намекает, а прямо говорит: «Меняется всё: от глобальной расстановки сил и влияния до социальных, экономических и технологических основ жизни обществ, государств, целых континентов. В минувшие эпохи сдвиги такого масштаба практически никогда не обходились без больших военных конфликтов, без силовой схватки за выстраивание новой глобальной иерархии». На самом деле это – основное, а не отдельно взятые выписки из неполных архивных документов.

Путин прав в одном: миром в те времена – как и сейчас – правили подонки, местами гениальные. Посему в войне виноваты были все.

О её скором начале было известно в начале 1930-х: после нападения японцев на китайскую Маньчжурию, итальянской кампании в Эфиопии и гражданской войны в Испании, которая финансировалась всеми сторонами: и США, и Германией, и Советским Союзом.

Да и гетто, лагеря были везде: в Германии – для евреев, в США – для азиатов после Перл Харбора, в Японии – для китайцев, а в СССР – для многих и многих народов. Это действительно была тюрьма народов. Сама по себе советскость была придумана, дабы сразу убить любую идентичность, очистить всё. И даже сейчас, спустя 75 лет, лидер РФ всё продолжает вторить о подвиге советского народа, не видя за этими именами судьбы представителей отдельных наций: украинцев, евреев, белорусов, грузин, казахов, азербайджанцев и многих других.

Мне бы тоже хотелось – как об этом открыто говорит российский президент, – чтобы все великие страны того времени открыли свои архивы и рассказали всю правду о случившемся. Я бы хотел увидеть закрытые архивы Нюрнбергского трибунала, прочитать полную переписку лидеров Европы и Азии с Гитлером, увидеть в учебниках истории воспоминания о том, как Москва провела безуспешно, но в то же время беспощадно три военные кампании в Финляндии, и как весь мир оставил финнов на произвол судьбы.

Фото: EPA/UPG

Мне бы хотелось, чтобы европейские, в том числе российские школьники, могли прочесть про то, как Сталин заключал с Японией договор о ненападении, который открыл для милитаризованного Токио двери в Юго-Восточную Азию. Как тот же Сталин говорил японскому министру: «Вы – азиат и я – азиат». Что то же самое спустя десятилетия в своей статье фактически повторит сам Путин: «Россия всегда ощущала себя евроазиатской страной. Мы никогда не забывали о том, что основная часть российской территории находится в Азии».

И мне очень бы хотелось, чтобы россияне услышали о том, как военнопленные, возвращаясь на родину, попадали в советские лагеря… Вот тогда бы можно было говорить о праве того или иного народа на моралите.

Однако не нужно себя тешить иллюзиями. Когда в Европе правые силы, частью поддерживаемые РФ, набирали популярность, я ездил по многим местам, в особенности по Берлину и его окрестностям. Затем были и другие столицы. Спустя время пришло осознание того, в чём похожи путинская Россия и правая Европа. Там звучит один и тот же аргумент: «Деды воевали».

Ни немцы, ни французы, ни условно итальянцы, поддерживающие правые взгляды, ни россияне не забыли о войне. У них погибли родители, деды, отцы, братья, дети. И пускай часть из них выполняла преступные приказы, но все они для них – герои. В этом заключается причина всей этой реваншистской идеологии. И Путин по определению – есть часть этой поведенческой модели. В его понимании он должен вернуть не только память о победе, но и большую часть территориальных приобретений, которые были утеряны после развала Советского Союза.

Фото: EPA/UPG Рабочие готовят Красную площадь к параду ко Дню Победы, Москва, 9 июня 2020.

Отсюда и идея Путина встретиться на пятерых: с лидерами США, Китая, Франции и Британии. Встретиться и заново договориться о «мирном разделении» на условные зоны влияния. Для российского президента это – единственно возможное продолжение Ялты, а значит, и единственная опция, позволяющая России временно приглушить (но не остановить) агрессивные действия.

Вот почему мира не будет, даже если эти лидеры согласятся на такую встречу и её проведут. И причина даже не в московской политике, а в том, что на ней вновь будут присутствовать не все игроки, а лишь избранные – те, которых выбрал Путин. Посему война неизбежна…