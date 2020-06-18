​Умерла сестра Джона Кеннеди

Она была послом США в Ирландии в 1990-х годах.

В среду, 17 июня, в Нью-Йорке умерла бывший посол США в Ирландии Джин Кеннеди Смит.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на ее дочерь Ким.

Джин Кеннеди Смит была предпоследней из девяти детей Джозефа и Розы Кеннеди, среди которых был 35-й президент США Джон Кеннеди и 64-й генеральный прокурор США Роберт Кеннеди.

Он была послом США в Ирландии в 1990-х годах и сыграла важную роль в прекращении религиозного насилия в Северной Ирландии.

Президент Ирландии Мэри Макэлис присвоила ей почетное ирландское гражданство в 1998 году в знак признания ее службы в стране, а президент США Барак Обама наградил президентской медалью свободы - высшим гражданским орденом в стране.