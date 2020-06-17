Контракт на такую покупку был заключен в декабре 2019 года.

Фото: Посольство Украины в США

В Украину прибыла первая партия ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin, закупленная Министерством обороны по программе Пентагона "Международные военные продажи".

Об этом в фейсбуке сообщило посольство Украины в США.

"Контракт на такую покупку был заключен в декабре 2019 года. Он стал результатом знаковой реформы в украинском оборонном ведомстве, которая позволила начать прямые закупки вооружений и военной техники у иностранных государств", - подчеркивается в сообщении.

Посольство также выражает благодарность США за оказанную помощь, которая была доставлено в Украину вместе с купленными ракетами Javelin.

Как сообщалось, Управление оборонного сотрудничества посольства США в Украине получило оборудование на более $60 млн для передачи украинским партнерам, включая рации и боеприпасы.

Напомним, в декабре прошлого года Украина заключила контракт с США на поставку ПТРК Javelin.

До этого, в октябре, Конгресс США дал предварительное согласие на продажу Украине дополнительной партии противотанковых ракетных комплексов оружия Javelin на $39 млн.

Первая партия "джавелинов" на 47 млн долларов поступила в Украину весной 2018 года. Тогдашни посол Мари Йованович говорила, что за это оружие Украина не платила. Осенью 2017 года американское издание BuzzFeed со ссылкой на источники в американском правительстве написало, что прнзидент США Дональд Трамп не хочет давать Украине оружие бесплатно.

Вскоре после этого специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что программа военной помощи Украине предусматривает как бесплатное вооружение, так и его продажу. Летом 2019 года посольство США сообщило, что Украина впервые попросила США продать вооружение.