В Одессе полиция задержала семерых участников конфликта со стрельбой, который произошел во вторник, 16 июня, на Французском бульваре.
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.
Сообщение о происшествии поступило 16 июня, около 16:15. Было установлено, что между группой лиц произошел конфликт, в ходе которого применили оружие. В результате стрельбы никто не пострадал. Однако, позже в больницу самостоятельно обратились двое мужчин с ножевыми ранениями. Как выяснили полицейские, оба они были участниками этого конфликта.
Правоохранители оперативно установили и задержали семерых подозреваемых в преступлении. Среди них - украинцы и выходцы из Закавказья в возрасте от 22 до 37 лет.
Шестеро из них ожидают избрания меры пресечения в изоляторе временного содержания, еще один - под конвоем в больнице. У задержанных изъяли травматический пистолет и другие доказательства причастности к преступлению.
Следствие продолжается. Принимаются меры по установлению и задержанию других участников происшествия.
Напомним, 2 июня в Одессе на рынке произошла стрельба, в результате были ранены два человека.