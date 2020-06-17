Шестеро ожидают меру пресечения, один - под конвоем в больнице.

В Одессе полиция задержала семерых участников конфликта со стрельбой, который произошел во вторник, 16 июня, на Французском бульваре.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Сообщение о происшествии поступило 16 июня, около 16:15. Было установлено, что между группой лиц произошел конфликт, в ходе которого применили оружие. В результате стрельбы никто не пострадал. Однако, позже в больницу самостоятельно обратились двое мужчин с ножевыми ранениями. Как выяснили полицейские, оба они были участниками этого конфликта.

Фото: od.npu.gov.ua

Правоохранители оперативно установили и задержали семерых подозреваемых в преступлении. Среди них - украинцы и выходцы из Закавказья в возрасте от 22 до 37 лет.

Шестеро из них ожидают избрания меры пресечения в изоляторе временного содержания, еще один - под конвоем в больнице. У задержанных изъяли травматический пистолет и другие доказательства причастности к преступлению.

Следствие продолжается. Принимаются меры по установлению и задержанию других участников происшествия.

Напомним, 2 июня в Одессе на рынке произошла стрельба, в результате были ранены два человека.