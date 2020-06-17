СБУ заявила о разоблачении группы неонацистов под руководством гражданина России

СБУ заявила о разоблачении неонацистской радикальной ячейки, которую возглавлял гражданин России. Участники группы являются последователями автстралийского террориста Брентона Тарранта, пропагандирующего этнический и культурный геноцид и призывающего к терактам и массовым убийствам.
Для популяризации своих идей участники группы изготавливали и распространяли экстремистскую литературу, сообщили в пресс-службе СБУ.
"Запрещенные издания и нацистскую символику они печатали в собственной типографии к Дарницком районе Киева и в Харькове. Часть деструктивных материалов они получали из России", - сообщили правоохранители.
Литература распространялась на тайных собраниях и во время тематических вечеринок. Также они рассылали их через каналы в "Телеграм" и закрытые сообщества в соцсетях общей аудиторией более 3000 человек.
В ходе обысков изъяли около 300 образцов нацистских изданий, флаги "Третьего рейха", оружие, патроны, взрывчатые устройства, компьютеры, чеки на доставку запрещенной литературы.
Проведенная следствием экспертиза показала, что Таррант психически вменяем. Его обвиняют в терроризме, убийстве 51 человека и покушении на убийство еще 40 людей. Когда обвинения озвучили в суде, Таррант только улыбался.