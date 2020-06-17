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На Донбассе российские наемники открывали огонь 9 раз, травмирован украинский защитник

По Новозвановке стреляли из артиллерии, которую разместили в жилых кварталах Алмазного. 

На Донбассе российские наемники открывали огонь 9 раз, травмирован украинский защитник
Фото: Макс Левин

За 16 июня вооруженные формирования России девять раз открывали огонь на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил боевое травмирование, сообщили в пресс-службы Минобороны Украины.

Рядом с Новозвановкой оккупационные войска применяли артиллерийские системы 122-го калибра. Артиллерию они разместили на западной окраине Алмазного, рядом с домами мирных жителей.

Возле Крымского дважды стреляли из минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты. Неподалеку Новоалександровки противник применял минометы калибра 82 мм, рядом с Ореховым - автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По защитникам Авдеевки вооруженные формирования России дважды стреляли из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Защитников Марьинки обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

Рядом с Пищевиком применяли минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. 

По данным украинской разведки, был уничтожен один оккупант.

С начала 17 июня противник открывал огонь дважды - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов по окрестностях Орехового и гранатометов разных систем и стрелкового оружия по Луганскому.

Напомним, что 15 июня незаконные вооруженные формирования России на Донбассе обстреляли жилые кварталы Авдеевки, в результате чего получила ранение мирная жительница.

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