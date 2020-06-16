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В Печерском районе Киева уничтожили часть мозаичного панно на фасаде дома

Местные предприниматели решили таким образом расширить вход в здание. 

В Печерском районе Киева на фасаде дома уничтожили часть мозаичного панно 1960-70-х годов, чтобы расширить вход в здание. Об этом пишет "Хмарочос", ссылаясь на депутата Киевсовета Ярослава Диденко.

Вначале к стене дома на бульваре Леси Украинки, 28 пристроили временную конструкцию, которая заслоняла мозаику. После этого местные предприниматели расширили вход в здание, уничтожив тем самым часть мозаики. 

Фото: Ярослав Диденко

В комментариях к посту Диденко в Facebook местные жители опубликовали фото фасада после расширения входа. 

Фото: Марьяна Гольберг

Жительница дома Марьяна Гольдберг написала, что внутри здания находится сервис печати и салон красоты.

"Говорят, они решили входной проем себе расширять на несколько метров. То есть мало того, что уничтожают культурное наследие, так еще и неизвестно, какие последствия для конструкции дома", - отметила она.

Фото: Юлия Туровец
На доме размещалась серия мозаичных панно 1969-70-х годов на тему науки и карпатских пасторалей - "Чабан", "Павлин", "Овцы", "Полонина", "Ученый", "Космос", "Подводный мир". 

Сообщается также, что год назад в соседнем доме на бульваре Леси Украинки, 24 мозаика была закрыта пристройкой ресторана.

Напомним, что в августе 2019 во Львове на территории бывшего завода "Кинескоп" (ул. Героев УПА, 73) уничтожили мозаику. 5 июня 2019 года исполнительный комитет Львовского городского совета дал разрешение на строительство на территории завода офисных зданий. 1 августа появилось сообщение, что мозаика уничтожена.

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