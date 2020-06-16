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​Прокуратура передала в суд обвинительный акт по делу о захвате имущества Киевского радиозавода

Директор общества незаконно завладел зданием предприятия и перепродал его.

​Прокуратура передала в суд обвинительный акт по делу о захвате имущества Киевского радиозавода
Киевский радиозавод
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Киевская прокуратура №2 утверждила и направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора общества по подозрению в захвате имущества ОАО "Киевский радиозавод" и легализации преступных доходов.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что директор общества арендовал помещения завода, а позже - незаконно завладел зданием предприятия на основании поддельного договора купли-продажи от 1999 года.

"В дальнейшем незаконно присвоенную здание подозреваемый внес в уставный капитал собственного общества, после чего перепродал ее знакомому, тем самым совершив легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 209 УК Украины", - говорится в сообщении.

За совершенное мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

На здание, которое стало объектом преступных посягательств, а также на имущество подозреваемого наложен арест.

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