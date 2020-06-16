В помещениях государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш" в Харькове проводят обыски.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Харьковской области.

"Обыски проводятся под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 3 в рамках уголовного производства по факту растраты в крупных размерах имущества государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш" по ч. 4 ст. 191 УК Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщил прокурор области Александр Фильчаков, установлено, что в течение 2019-2020 гг. должностными лицами предприятия при отсутствии контроля за обеспечением доходности со стороны его руководителя заключен ряд заведомо убыточных сделок.

"Под видом договорных отношений с английской фирмой поставка агрегатов и запчастей для тепловозов в обход санкций происходила напрямую с ГП "Завод "Электротяжмаш" на Брянский машиностроительный завод, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации. Все расчеты проводились в российских рублях. При этом продукция ГП, которое и так находится в крайне затруднительном финансовом положении, реализовывалась по стоимости, значительно ниже фактической себестоимости", - рассказал прокурор.

Фото: khar.gp.gov.ua

Напомним, в марте пятерых должностных лиц ГП "Электротяжмаш" разоблачили в организации коррупционной схемы, из-за которой предприятию были нанесены убытки на 13,7 млн гривен. Речь идет о двоих заместителях директора "Завод Электротяжмаш", начальнике управления этого предприятия, конечном бенефициаре чешской компании и директоре чешской компании.

Сообщалось, что это уже третья коррупционная схема на предприятии.

11 мая НАБУ и САП завершили следствиепо этому делу.