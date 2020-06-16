СБУ предъявила Гиркину подозрение в военных преступлениях

Ему вменяют пытки проукраинских граждан и казнь трех человек.

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора сообщили о подозрении бывшему "министру обороны ДНР" по ч.2 ст.438 Уголовного кодекса - нарушение законов и обычаев войны.

Об этом говорится на сайте ОГП.

Подозреваемый организовал похищение проукраинских жителей Донецкой области в период с 17 по 19 апреля 2014 года. Их против воли доставляли в Славянск, где пытали, наносили побои, резали ножом, подвергали издевательства. Во исполнение приказов подозреваемого, подчиненные ему боевики умышленно лишили жизни минимум трех человек.

Имени подозреваемого прокуратура не назвала, но из фабулы дела понятно, что речь об Игоре Гиркине (Стрелкове).

В недавнем интервью журналисту Дмитрию Гордону он признался, что 19-летний студент КПИ Юрий Поправка и 25-летний житель Стрыя Юрий Дяковский были убиты по его личному приказу. Их тела со следами пыток обнаружили в апреле 2014 года в реке Торец под Славянском. Также террорист признал, что причастен к убийству депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака, который пытался снять "флаг ДНР" со здания мэрии.

Гиркин также подозревается по ст. 258-3 (управление террористической организацией), ст.294 (массовые беспорядки), ст.258 (теракт), ст.341 (захват государственных зданий).