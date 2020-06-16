МОЗ обяжет проходить обсервацию граждан, прибывших из стран "красной зоны"
МОЗ обяжет проходить обсервацию граждан, прибывших из стран "красной зоны"
Минздрав обнародовал список стран, по приезду из которых обязательна самоизоляция
Минздрав обнародовал список стран, по приезду из которых обязательна самоизоляция
Участница ультрамарафона в Одесской области, которую нашли через 8 часов, умерла
Участница ультрамарафона в Одесской области, которую нашли через 8 часов, умерла
В ДТП на столичном Академгородке патрульную полицейскую зажало между машинами
В ДТП на столичном Академгородке патрульную полицейскую зажало между машинами
В Украине за сутки зафиксировали 666 новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 666 новых случаев COVID-19
Депутатам представили новую кандидатку на главу МОН
Депутатам представили новую кандидатку на главу МОН
В Киеве директор школы скрывала свое заражение коронавирусом и контактировала с большим количеством людей
В Киеве директор школы скрывала свое заражение коронавирусом и контактировала с большим количеством людей
В Украине возобновилось международное авиасообщение
В Украине возобновилось международное авиасообщение
В Украине за сутки подтвердили 656 новых случаев заражения COVID-19
В Украине за сутки подтвердили 656 новых случаев заражения COVID-19
ГлавнаяОбществоВойна

СБУ предъявила Гиркину подозрение в военных преступлениях

Ему вменяют пытки проукраинских граждан и казнь трех человек.

СБУ предъявила Гиркину подозрение в военных преступлениях
Гиркин-Стрелков
Фото: КП

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора сообщили о подозрении бывшему "министру обороны ДНР" по ч.2 ст.438 Уголовного кодекса - нарушение законов и обычаев войны.

Об этом говорится на сайте ОГП.

Подозреваемый организовал похищение проукраинских жителей Донецкой области в период с 17 по 19 апреля 2014 года. Их против воли доставляли в Славянск, где пытали, наносили побои, резали ножом, подвергали издевательства. Во исполнение приказов подозреваемого, подчиненные ему боевики умышленно лишили жизни минимум трех человек.

Имени подозреваемого прокуратура не назвала, но из фабулы дела понятно, что речь об Игоре Гиркине (Стрелкове).

В недавнем интервью журналисту Дмитрию Гордону он признался, что 19-летний студент КПИ Юрий Поправка и 25-летний житель Стрыя Юрий Дяковский были убиты по его личному приказу. Их тела со следами пыток обнаружили в апреле 2014 года в реке Торец под Славянском. Также террорист признал, что причастен к убийству депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака, который пытался снять "флаг ДНР" со здания мэрии.

Гиркин также подозревается по ст. 258-3 (управление террористической организацией), ст.294 (массовые беспорядки), ст.258 (теракт), ст.341 (захват государственных зданий).

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также