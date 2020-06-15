На Донбассе за сутки произошло 15 обстрелов, ранен украинский военный

За 14 июня вооруженные формирования России на Донбассе 15 раз нарушали режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военный получил ранение, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

По оборонным укреплениям рядом с Луганским пять раз открывали огонь из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов. Рядом с Ореховым и Травневым, а также дважды возле Хутора Вильный оккупанты стреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Дважды открывали огонь по опорным пунктам возле Авдеевки и Камянки - враг применял противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Из станковых противотанковых гранатометов захватчики вели огонь возле Марьинки, по военным возле Песков стреляли из снайперского вооружения.

"Наши защитники для прекращения вражеской активности в ответ решительно задействовали очередные огневые методы", - добавили в Минобороны.

Напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в вопросе урегулирования на Донбассе украинская сторона руководствуется активной наступательной дипломатией.