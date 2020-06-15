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На Донбассе за сутки произошло 15 обстрелов, ранен украинский военный

Противник вновь применял запрещенные Минскими договоренностями минометы. 

На Донбассе за сутки произошло 15 обстрелов, ранен украинский военный
Фото: EPA/UPG

За 14 июня вооруженные формирования России на Донбассе 15 раз нарушали режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военный получил ранение, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

По оборонным укреплениям рядом с Луганским пять раз открывали огонь из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов  и пулеметов. Рядом с Ореховым и Травневым, а также дважды возле Хутора Вильный оккупанты стреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Дважды открывали огонь по опорным пунктам возле Авдеевки и Камянки - враг применял противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Из станковых противотанковых гранатометов захватчики вели огонь возле Марьинки, по военным возле Песков стреляли из снайперского вооружения.

"Наши защитники для прекращения вражеской активности в ответ решительно задействовали очередные огневые методы", - добавили в Минобороны.

Напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в вопросе урегулирования на Донбассе украинская сторона руководствуется активной наступательной дипломатией.

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